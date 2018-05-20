أسئلة من الضروري أن تطرحيها على "مصفف الشعر" الخاص بكِ

شعرك هو جزءٌ أساسي من هويتك، وسواء كنت تفضلين الثبات على قصة أو لون معينين، أو كنت تميلين الى تجربة ألوان وقصات جديدة ومختلفة، فإن ما تفعلينه بشعرك يساعدك على إظهار جزء صغير من هويتك أمام المحيطين بك. وهذا السبب الأساسي للاستفادة القصوى من مواعيدك لدى مصفف الشعر.





لذلك، عند التحدث الى مصفف الشعر خاصتك، من الضروري الإفادة من خبرته وطرح الأسئلة التالية عليه، وذلك لضمان صحة شعرك والحفاظ على جمال لونه وحيويته، واختيار قصة الشعر الملائمة لك.





1- ما القصة الأكثر ملاءمة لشكل وجهي؟

يجب أن تضعي في الاعتبار دائماً، أن قصة الشعر التي قد تعجبك وتودين تجربتها، قد لا تكون مناسبة لشكل وجهك، وما يليق على غيرك من النساء قد لا يليق بك. لذلك، إن لفتتك إحدى القصات التي رأيتها عبر الإنترنت أو في المجلات، فاحتفظي بها لتتناقشي بالأمر مع مصفف شعرك، فهو يعرف تماماً من خلال خبرته القصة التي تناسبك.





2- هل تتلاءم القصة مع نسيج شعري الطبيعي؟

كما شكل الوجه، فإن ملمس الشعر ونسيجه الطبيعي يؤثران أيضاً في اختيارك لقصة شعرك. بالطبع، بالإمكان تغيير ملمس الشعر من كيرلي الى مالس أو بالعكس، لكن إذا كنت لا تحبين إضاعة وقت كثير على شعرك، قصي شعرك بطريقة تلائم ملمس شعرك الطبيعي، وهكذا لا تبذلين جهداً كبيراً في تصفيف شعرك بنفسك.





3- ما هو لون الشعر المناسب للون بشرتي في هذا الموسم؟

بالتأكيد، يؤدي لون البشرة دوراً كبيراً عند اختيارك صبغ شعرك بلون معين، إذ إن هناك ألوان شعر أكثر إغراء وجمالاً لك. إضافة الى ذلك، عليك أن تضعي بالاعتبار الموسم التي ستصبغين فيه شعرك، إذ إن نغمات البشرة تتغير من موسم الى آخر، فمثلاً تصبح بشرتك بسبب أشعة الشمس داكنة نوعاً ماً. وبالتالي، ناقشي هذا الأمر مع مصفف شعرك قبل اختيار صبغ شعرك بلون معين.





4- ما هي التوصيات للعناية بالشعر منزلياً؟

صحة الشعر تؤدي أيضاً دوراً بالغ الأهمية في الحصول على مظهر شعر متألق والحفاظ على لونه. وبالتالي، فإن العناية المنزلية بالشعر ضرورية جداً، لذلك استفيدي من خبرة مصفف شعرك في هذا المجال واسأليه عن الطريقة الفضلى للاعتناء بشعرك في المنزل، واختيار منتجات العناية بالشعر المثالية لشعرك، مثل الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر، فهي بالتأكيد ستحدث الفرق في شعرك.