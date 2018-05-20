تعرف على عدد مشاهدات "تفائلوا بالخير" لياسمين علي (فيديو)

المسلسل من بطولة كريم فهمي، دينا ماهر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، أحمد وفيق، نجلاء بدر، ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.







