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تعرف على عدد مشاهدات "تفائلوا بالخير" لياسمين علي (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 08:04 ص
تعرف على عدد مشاهدات تفائلوا بالخير لياسمين علي (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "تفائلوا بالخير" للمطربة ياسمين علي، تتر مسلسل أمر واقع" أكثر من 1,005,700  مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 11 مايو الجاري. 

المسلسل من بطولة كريم فهمي، دينا ماهر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، أحمد وفيق، نجلاء بدر، ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.


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