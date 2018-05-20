المخابرات التركية تتلقى معلومات عن محاولة لاغتيال أردوغان

ظهرت المعلومات حول محاولة محتملة لاغتيال الرئيس التركي قبيل زيارته للبوسنة والهرسك.





وتدرس الخدمات الخاصة لتركيا ودول البلقان المعلومات عن محاولة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لروسيسكي ديالوغ نقلا عن "تي آر تي".





ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، السبت، عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الاستخبارات التركية تلقت بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه حول "وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول البلقان".





كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، لم تحدد هويتها، نظيرتها التركية بمعلومات حول "استعداد مجموعة تركية لتنفيذ عملية اغتيال أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان".





وأطلقت أجهزة الاستخبارات التركية، حسب "الأناضول"، عملية تحر حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة.





وعلمت "الأناضول" من مصادرها أن عملية التحري مستمرة، ولم يتسن لأجهزة الاستخبارات معرفة توقيت ومكان وأسلوب محاولة الاغتيال المفترضة.





وأشارت الوكالة التركية إلى أن هذه الأنباء وردت بالتزامن مع استعدادات أردوغان لزيارة البوسنة والهرسك.





وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أن "زيارة أردوغان إلى البوسنة ستجرى في موعدها"، أي اليوم الأحد.





وعلق بوزداغ على الأنباء حول محاولة مفترضة لاغتيال الرئيس التركي بالقول إن "أردوغان لا يهاب الموت أو يتراجع عن قضيته".





ويقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، اليوم الأحد، يلتقي خلالها كبار المسؤولين البوسنيين.



