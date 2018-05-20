برشلونة يتحدى ريال سوسيداد في ليلة وداع إنييستا

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساء، على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.





يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتوسيع فارق النقاط بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بعدما نجح الفريق في التتويج بلقبي الدوري وكأس الملك هذا الموسم.





وتعتبر مباراة اليوم هي الأخيرة للدولي الإسباني أندريس إنييستا مع برشلونة بعد قرار رحيله عن صفوف البرسا بنهاية الموسم الجاري.





وعلى الجانب الأخر يطمع فريق سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الليجا لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.





ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد ٩٠ نقطة ، بينما يأتي سوسيداد في المركز العاشر برصيد ٤٩ نقطة .



