ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برشلونة يتحدى ريال سوسيداد في ليلة وداع إنييستا

الأحد 20/مايو/2018 - 07:09 ص
برشلونة يتحدى ريال سوسيداد في ليلة وداع إنييستا
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساء، على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتوسيع فارق النقاط بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بعدما نجح الفريق في التتويج بلقبي الدوري وكأس الملك هذا الموسم.

وتعتبر مباراة اليوم هي الأخيرة للدولي الإسباني أندريس إنييستا مع برشلونة بعد قرار رحيله عن صفوف البرسا بنهاية الموسم الجاري.

وعلى الجانب الأخر يطمع فريق سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الليجا لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد ٩٠ نقطة ، بينما يأتي سوسيداد في المركز العاشر برصيد ٤٩ نقطة .

المزيد عن: ريال سوسيداد برشلونة الدوري الإسباني إنييستا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
12:00
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 8:30:16 AM