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هاليب تسعى للثأر من سفيتولينا

الأحد 20/مايو/2018 - 07:01 ص
هاليب تسعى للثأر من سفيتولينا
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وكالات
 
أكدت الرومانية سيمونا هاليب، التي ستكرر سيناريو العام الماضي، في نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس، أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا، أنها ستخوض هذه المباراة، كفرصة كبيرة، للثأر من خسارتها للقب في العام الماضي.

وحجزت المصنفة الأولى عالميا، مقعدها في نهائي البطولة، بعدما فازت في نصف النهائي، اليوم على الروسية ماريا شارابوفا، بمجموعتين لواحدة، بواقع 4-6 و6-1 و6-4، لتضرب موعدا مع سفيتولينا التي أطاحت قبلها بالإستونية آنيت كونتافييت، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1.

وأكدت هاليب خلال تصريحاتها عقب اللقاء "إنها فرصة جيدة، بعد التأهل لمواجهة سفيتولينا في النهائي من جديد. ستكون مباراة جيدة، ولكن أتمنى ألا تعاودني الإصابة مجددا".

وتابعت "بدأت مباراة العام الماضي بشكل جيد أمام سفيتولينا، وأعرف كيف أواجهها، ولكنها تبقى منافسة صعبة.
إنها لاعبة كبيرة وعلي أن أكون في قمة تركيزي للتخطيط جيدا للأسلوب الذي سألعب به داخل الملعب".

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