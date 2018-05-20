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زفيريف يعبر لنهائي نهائي بطولة روما للتنس

الأحد 20/مايو/2018 - 06:58 ص
زفيريف يعبر لنهائي نهائي بطولة روما للتنس
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وكالات
 
واصل الألماني ألكسندر زفيريف، حملة الدفاع عن لقبه، في بطولة روما لتنس الأساتذة، بعدما تخطى عقبة الكرواتي مارين شيليتش، بمجموعتين دون رد، في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع الإسباني نادال في المباراة النهائي.

وبعد مباراة استمرت لمدة ساعتين ودقيقة، تمكن المرشح الثاني للقب، من حسم المجموعة الأولى بصعوبة بالغة بنتيجة 7-6، بعد اللجوء لشوط كسر التعادل، علما بأن شيليتش تمكن من تحقيق عودة كبيرة، بعدما كان متأخرا في هذا الشوط بنتيجة (1-4).

وفي المجموعة الثانية، استطاع زفيريف أن يحسم الأمور لصالحه بنتيجة 7-5، ليحجز مقعده في نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي.

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