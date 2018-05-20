وكيل الأزهر: انتداب السيدات لأعمال الامتحانات اختياريا للراغبات فقط

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر في اجتماعه أمس السبت، مع مديري المناطق الأزهرية للوقوف على استعداداتهم لامتحانات الثانوية الأزهرية، نقل جميع ما يتعلق بامتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بما في ذلك أمانة السر إلى المناطق الأزهرية بالمحافظات اعتبارا من العام الجامعي ٢٠١٨- ٢٠١٩.



