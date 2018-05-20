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وكيل الأزهر: انتداب السيدات لأعمال الامتحانات اختياريا للراغبات فقط

الأحد 20/مايو/2018 - 07:00 ص
وكيل الأزهر: انتداب السيدات لأعمال الامتحانات اختياريا للراغبات فقط
الدكتور عباس شومان
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر في اجتماعه أمس السبت، مع مديري المناطق الأزهرية للوقوف على استعداداتهم لامتحانات الثانوية الأزهرية، نقل جميع ما يتعلق بامتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بما في ذلك أمانة السر إلى المناطق الأزهرية بالمحافظات اعتبارا من العام الجامعي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأضاف "شومان"، عبر صفحته على "فيسبوك": "شيخ الأزهر قرر جعل انتداب السيدات لأعمال الامتحانات اختياريا للراغبات فقط رعاية لظروف النساء العاملات وانشغالهن برعاية أسرهن، كما كلف قطاع المعاهد الأزهرية حل مشكلة تفاوت المقابل المادي للمشاركة في أعمال الامتحانات بين المراحل المختلفة، حيث سيتم التسوية بين كافة المراحل رفعا للظلم عن المرحلتين الابتدائية والإعدادية".
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