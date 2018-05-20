تفاصيل جديدة حول واقعة ظهور هشام ماجد بتيشيرت "الموت" في إحدى الإعلانات الخيرية





كشف معتز علي مونتير الإعلان الخيري الذي ظهر خلاله الفنان هشام ماجد وهو يرتدي تيشيرت مكتوب عليه عبارة "الموت" تفاصيل جديدة حول الواقعة وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".





وكتب علي "وأنا في المونتاج كنت مصمم نعيد تصوير مشهد هشام ماجد إلى تطوع بالتصوير، رغم انشغاله الشديد، بسبب كلمة "موت" كانت واضحة قوي على التيشرت بتاعه، المخرج كانت وجهة نظره أن الموضوع بسيط ومحدش هياخد باله".

وأضاف "ليلة ما هنذيع الإعلان كنت مصمم أمسح الكلمة على التيشيرت بس الكل قعدو يقنعوني إني مكبر الموضوع والموضوع هيفوت رغم أن قلبي كان حاسس أن هتحصل مشكلة وبمجرد ما اتذاع الإعلان حصلت الضجة إلى كنت خايف منها، وبناء على رغبة الجماهير، محونا الكلمة من التيشيرت والإعلان هيبتدي يظهر بدونها من النهاردة واتعلمت درس، إني أعمل إلى في دماغي بعد كدا".



