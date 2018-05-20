هاليب تطيح بشارابوفا من بطولة روما للتنس

عوضت الرومانية سيمونا هاليب تأخرها، في نصف نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس، أمام الروسية ماريا شارابوفا، لتقلب متصدرة التصنيف العالمي الطاولة على منافستها، وتنهي المباراة بمجموعتين لواحدة، وتقتنص بطاقة النهائي.





وبعد مباراة استمرت ساعتين و24 دقيقة، عبرت هاليب إلى المشهد الختامي، عقب فوزها على الروسية، بواقع 4-6 و6-1 و6-4.





وسيكون أمام الرومانية مهمة صعبة في النهائي، حيث ستواجه حاملة اللقب والمدافعة عنه، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المتأهلة على حساب الإستونية أنيت كونتافيت، بنتيجة 6-4 و6-3.



