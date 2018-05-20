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ديوكوفيتش يعترف: نادال كان الأفضل

الأحد 20/مايو/2018 - 06:31 ص
ديوكوفيتش يعترف: نادال كان الأفضل
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وكالات
 
أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم السبت، بعد خسارته أمام الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة روما للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، أن منافسه "استحق الفوز" لأنه "كان الأفضل".

وخسر الصربي اليوم بنتيجة 7-6، 7-4، 6-3 أمام نادال، الذي سيبحث غدا عن ثامن ألقابه في البطولة المقامة على الأرض الترابية بروما.

وقال ديوكوفيتش عقب اللقاء: "رافا كان الأفضل ببساطة في اللحظات الهامة بالمباراة، فقد كان يعرف كيف يلعب الضربات الصحيحة واستحق الفوز، ولا أعتقد أنه كان هناك فارق كبير مع نادال، وهو أمر عظيم بالنسبة لي لأن الإسباني يعد الأفضل على الإطلاق على الأراضي الترابية وكان في مستوى جيد".

وسيغادر الصربي روما بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز في 3 منهم أمام كل من الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والإسباني ألبرت راموس.

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