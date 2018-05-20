نائب: مصر سيطرت على الحدود الجنوبية بالأجهزة الإلكترونية



وأضاف "محيي الدين" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الفضائية، أن العناصر الإجرامية لا يعينها التعاون مع الإرهاب أم لا، مشددا على أن المنطقة الجنوبية العسكرية، سيطرت على مثلث الحدود مع السودان وتشاد إلكترونيا عن طريق الطائرات بدون طائرات، وأجهزة استشعار عن بعد.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من عناصر حرس الحدود المقاتلة تحمي هذه المنطقة أيضا وتقبض على المجرمين.

قال العميد محمد محيي الدين عضو مجلس النواب، إن المنطقة الغربية العسكرية، والقوات الجوية، وقوات الحرب الإلكترونية، حققت نجاحات كبيرة وسيطرت على الحدود المصرية مع ليبيا.