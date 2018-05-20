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مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3

الأحد 20/مايو/2018 - 06:17 ص
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
نجوم الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 

حضر مجلس إدارة نادي الصيد، مساء أمس السبت، افتتاح مباريات الدورة الرمضانية بالنادي، والتي شهدت مواجهة قوية بين قدامى النادي الأهلي وقدامى الزمالك، على الملعب الخماسي بمقر النادي الرئيسي في الدقي.

 

وشهدت افتتاح البطولة حضور كلا من محسن طنطاوي رئيس النادي، وإيهاب حشيش أمين الصندوق، ومحمد شرف ومحمد الشرقاوي وأحمد مجيب وحسين أبو السعود ومحمد السحرتي أعضاء مجلس الإدارة، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي، بجانب عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على رأسهم سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وطارق يحيى وأسامة نبيه المدرب العام للمنتخب، ووليد صلاح الدين وهادي خشبة وأحمد حسن وهشام حنفي وياسر ريان وكريم حسن شحاتة وياسر ريان وأحمد بلال وخالد بيبو ومحمد أبو العلا وجمال حمزة ووائل القباني ومحمود فتح الله.

 

وشهدت المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فوز القلعة الحمراء بنتيجة 5 / 3، في مباراة شهدت حماسا كبيرا وتفاعلا من الجماهير الكثيفة التي حضرت اللقاء.

 

وسجل خماسية الأهلى أحمد حسن"هاتريك" وهشام حنفي"هدفين"، فيما سجل ثلاثية الزمالك محمد أبو العلا وأسامه نبيه ووائل القباني.

 

فيما حرص مجلس إدارة نادي الصيد على الترحيب بنجوم الكرة المصرية قبل انطلق اللقاء.

 

مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
مجلس الصيد يفتتح الدورة الرمضانية.. وفوز قدامى الأهلي على الزمالك 5/3
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