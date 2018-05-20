مشرف "طوارئ طنطا": مستشفيات وزارة الصحة بها نقص في تخصصات الحوادث



وأضاف "الشبيني"، في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، السبت، أنهم ليس لديهم جراحة المخ والأعصاب، ولا جراحة الأوعية، ولا جراحة الصدر.



وشدد على أن هذه التخصصات هي القاسم المشترك بين جميع من يتعرضون لحوادث، وتقريبا حوالي 90% من مستشفيات وزارة الصحة في كفر الشيخ والبحيرة يرسلون حالات الحوادث على جامعة طنطا.

قال محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفيات طوارئ طنطا، إن معظم مستشفيات وزارة الصحة لديها نقص في تخصصات الحوادث.