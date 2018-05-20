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إكرامي يتسبب في استبعاد عواد من قائمة المنتخب

الأحد 20/مايو/2018 - 06:11 ص
إكرامي يتسبب في استبعاد عواد من قائمة المنتخب
محمد عواد
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الفجر الرياضي
 

 

يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، في استبعاد محمد عواد من قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض مونديال روسيا المقبل.

 

ويُفضل أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، أن يضم شريف إكرامي بدلًا من عواد بسبب عامل الخبرة التي يمتلكها حارس الأهلي.

 

يأتي اختيار الجهاز الفني للمنتخب للحارس شريف إكرامي رغم أنه لا يشارك بصفة مستمرة مع الأهلي في الموسم الحالي.

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