الأهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا مجددا

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رفض العروض المقدمة لضم مؤمن زكريا، الذي انتهت إعارته فترة لفريق أهلي جدة السعودي بنهاية الموسم الحالي.

ويأتي رفض لجنة الكرة بالأهلي بعدما عانى الفريق من أزمة في مركز صناعة اللعب خصوصًا بعد رحيل عبدالله السعيد.

يحاول الأهلي أن يقنع مؤمن زكريا، بالاستمرار مع القلعة الحمراء وصرف النظر عن فكرة الرحيل مرة أخرى على سبيل الإعارة.