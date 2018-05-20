"روح الشباب" تلتقي بالخبرة في "عوالم خفية"





عندما تلتقي "روح الشباب"، بالخبرة الطويلة والموهبة المتأصلة، نجد أنفسنا أمام عمل درامي استطاع عبور حدود الشاشة، ليتحدث بلسان حال المصريين ويجيب عن أسئلة طالما جالت بخواطرهم، خاصة إذا تعلق الأمر باليد العليا في الدولة، التي تجد الكثيرين الذين يمدحونها، ويظل المعارضون يبحثون في "عوالم خفية".





"مريم رياض ما بين القتل والانتحار"، مانشيت صحفي ورد ضمن أحداث مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام، والذي خاضت أولى حلقاته في قضية قتل فنانة تدعى (مريم رياض)، لمنعها من نشر مذكراتها عن بعض الأشخاص، فيقوم مجهول بإلقائها من شرفة غرفتها في الإسكندرية عام 2010، ويتردد أنها قررت الانتحار.





تفاصيل حادث "مريم رياض" خلال المسلسل، عادت بالمصريين 17 عامًا إلى الوراء، تحديدًا بعد وفاة السندريلا سعاد حسني، واستبعاد البعض ومنهم الكثير من زملائها داخل الوسط الفني انتحارها بسبب الاكتئاب، مؤكدين أنها تعرضت للقتل، بإلقائها من شرفة في الدور السادس بمبنى ستوارت تاور في لندن.





أحداث مشوقة، غموض وإثارة، عناصر حرص المؤلفون أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان، على حضورها بقوة في الحلقات الأولى من المسلسل، فضلاً عن إتقان تفاصيل "الفلاش باك" لقصة حياة القتيلة، وطريقة سرد مذكراتها، التي اعتمدت على الألغاز بالإشارة إلى الأشخاص بالحروف الأولى من أسمائهم.





نحن أمام عمل فني متكامل، وحصان رابح في الموسم الرمضاني الذي لا تخلو مائدته من أشهى أنواع الأعمال الدرامية لكبار النجوم في الوطن العربي، فالزعيم وشركته الإنتاجية المملوكة لنجله المخرج والمنتج رامي إمام وهشام تحسين، أصابا الهدف وصنعا جسرًا ربط بين جيلي الخبرة والشباب.





"عوالم خفية" يشارك في بطولته صلاح عبدالله، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، طارق صبري، بشرى، فتحي عبدالوهاب، أسامة عباس، أحمد وفيق، مي سليم، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم النجم سمير غانم، إخراج رامي إمام.







