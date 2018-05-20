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الأهلي يوجه صدمة قوية لمتعب

الأحد 20/مايو/2018 - 05:36 ص
الأهلي يوجه صدمة قوية لمتعب
عماد متعب
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الفجر الرياضي
 

رفضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، التجديد لمهاجم الفريق عماد متعب موسما إضافيا، وذلك بعد انتهاء إعارته لصفوف التعاون السعودي.

 

ويرغب مهاجم القلعة الحمراء، عماد متعب في استمرار احترافه في أحد الدوريات العربية من جديد خصوصًا أنه يرفض فكرة اعتزال اللعب.

 

وكانت لجنة الكرة بالقلعة الحمراء قد جددت لعماد متعب موسمًا إضافيًا العام الماضي كنوع من التكريم، مثلما حدث مع قائد الفريق حسام غالي وتم التجديد له 6 أشهر قبل اعتزاله.

 

المزيد عن: عماد متعب رياضة التعاون الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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