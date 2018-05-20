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شاهد.. المستشفى الجامعي بطنطا يستخرج "سيخ" من رأس طفل (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 05:56 ص
شاهد.. المستشفى الجامعي بطنطا يستخرج سيخ من رأس طفل (فيديو)
استخراج سيخ من رأس طفل
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نعيم يوسف
 
أجرى الأطباء في المستشفى الجامعي بطنطا، عملية ناجحة لاستخراج "سيخ" طوله حوالي 40 سنتيمتر، من رأس أحد الأطفال.

وأفادت قناة LTC، بأن الطفل كان يلهو، وسقط على كتلة خرسانية يوجد بها هذا السيخ، فاخترق رأسه، واستطاعت قوات الحماية المدنية قص هذا السيخ، ونقل الطفل للمستشفى الجامعي، حيث استخرجوا السيخ، وحافظوا على حياة الطفل.

المزيد عن: مستشفى طنطا الحماية المدنية أطباء
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