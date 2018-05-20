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طارق الشناوي: خدعة كوبر في "رامز تحت الصفر" تمثيلية متفق عليها (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 05:42 ص
طارق الشناوي: خدعة كوبر في رامز تحت الصفر تمثيلية متفق عليها (فيديو)
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الفجر الفني
 

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن خدعة المدير الفني للمنتخ الوطني هيكتور كوبر في برنامج "رامز تحت الصفر" هي تمثيلية ولعبة متفق عليها من قبل الجميع.


وجدد الشناوي تأكيده خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجميع موافقون على تلك اللعبة والمتفرج ما هو إلا جزء من هذه اللعبة، وأن الضيوف توافق من أجل المال.

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