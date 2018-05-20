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خبير اقتصادي يوضح فكرة مبادرة "يالا نسوق مصر"

الأحد 20/مايو/2018 - 06:51 ص
خبير اقتصادي يوضح فكرة مبادرة يالا نسوق مصر
رأفت الليثي
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نعيم يوسف
 
قال رأفت الليثي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة مبادرة "يالا نسوق مصر"، تعتمد على تسويق الشعب نفسه لبلاده، مثل تونس وغيرها.

وأضاف "الليثي"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، السبت، أن المصريين يستطيعون التسويق لمصر كل في مكانه، مشددا على أن مصر لديها ثلث أثار العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رجال الأعمال لا يسوقون لمصر فقط في السياحة، ولكن مميزات الاستثمار أيضا.
المزيد عن: مصر مبادرة الحدث اليوم اقتصاد
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