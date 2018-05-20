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مواجهة بين لاعبي منتخب مصر في المصارعة الرومانية بسبب الواسطة (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 08:02 ص
مواجهة بين لاعبي منتخب مصر في المصارعة الرومانية بسبب الواسطة (فيديو)
لاعبي منتخب مصر
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نعيم يوسف
 
دافع أحمد عجينة، لاعب في رياضة المصارعة الرومانية، عن اختياره في منتخب مصر للمصارعة الرومانية، رغم كونه الثالث على الجمهورية، قائلا إنه تمت "تجارب منتخب"، واستطاع أن يهزم من هزموه في وقت سابق.

وأضاف "عجينة"، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أنه حقق بطولات في العام السابق، وكان بطل الجمهورية (75 كيلو).

من جانبه، أكد الكابتن محمود فوزي، لاعب مصارعة أيضًا، أنه تم استبعاده بسبب الواسطة، رغم ما حققه من ميداليات وبطولات، قائلا إنه سيترك مصر، معقبا: "أنا هاسيب لكم مصر باللي فيها اعملوا اللي إنتوا عايزينه".

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