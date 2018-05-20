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باسل خياط يقتل صديقة زوجته بعد مساعدتها على الهروب في "الرحلة"

الأحد 20/مايو/2018 - 05:15 ص
باسل خياط يقتل صديقة زوجته بعد مساعدتها على الهروب في الرحلة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الرحلة"، مهاتفة رانيا "ريهام عبدالغفور" لـ آدم "وليد فواز" لتخبره بتبديل الحقائب، ويفتح آدم الحقيبةة ليج فيها فلاشة عليها فيديو لـ أسامة "باسل خياط"، وهو يقوم بتعذيب فتاة، فيأخذ نسخة من هذا الفيديو قبل إعادة الحقيبة لها.


وعلى الجانب الآخر يختطف أسامة صديقة زوجته ويقوم بتعذيبها لمعرفة أسباب مساعدتها في الهروب، ثم يقتلها بعد ذلك ويدفنها في حديقة المنزل

وفي نهاية الحلقة يذهب آدم ويسلم الحقيبة لرانيا، ولكن يهاتفه شخص على الموبايل ويرد قائلًا "أييوة يا أسامة"، فترتبك رانيا فور سماع اسم زوجها.


والمسلسل بطولة باسل خياط، حنان ومطاوع وريهام عبدالغفور ووليد فواز، ومن ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي وﺗﺄﻟيف نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص يلتقون على متن طائرة، وبينهم مرضى نفسيين.

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