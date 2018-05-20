دييجو سيميوني يطالب بتكريم توريس وإنييستا

أبرز المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، قيمة الثنائي فيرناندو توريس، وأندريس إنييستا، وما قدماه لكرة القدم من إنجازات كبيرة، بينما أكد أنهما يمتلكان موهبة كبيرة، ويجب على الجميع التعلم منهما.

وأشار سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عشية مباراة إيبار في الجولة الختامية لليجا على ملعب واندا ميتروبوليتانو والأخيرة لتوريس مع الفريق: "هما لاعبان كبيران للغاية.. كنت فكر في اللحظة التي جاءني فيها توريس منذ شهر ونصف وقال لي إن هذه هي المرحلة الأخيرة لي مع أتلتيكو مدريد، وإنييستا أيضاً في نفس الفترة، قدما إنجازات كبيرة لكرة القدم، وجاء اليوم الذي ترد فيه الكرة الدين لهما".

وتابع: "أنهيا مسيرتهما من الباب الكبير، وهما يمتلكان الموهبة، وبالتأكيد اختيارهما صحيح وعلى الجميع التعلم منهما".

وحول أهمية مباراة الغد بالنسبة للفريق المدريدي، أوضح: "بالطبع هناك عنصر هام للغاية وهو الطموح، الذي سيكون في أعلى حالاته، مباراة الغد خاصة للغاية لأنها الأخيرة لتوريس، وبالطبع الجميع يريد أن يكون الختام لائقاً بما يستحقه وهو الفوز، وملعب ممتلئ بالجماهير المتحمسة، ليس لدي شك في هذا".