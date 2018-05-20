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داعية يوضح حكم "الحقن" في شهر رمضان

الأحد 20/مايو/2018 - 07:47 ص
داعية يوضح حكم الحقن في شهر رمضان
الشيخ أحمد عبدالرحيم
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ أحمد عبدالرحيم، الداعية والباحث بالأزهر الشريف، إن جميع الحقن، مثل العضل والوريد والفيتامينات، لا تفطر في شهر رمضان.

وأضاف "عبدالرحيم"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الحقن التي تفطر هي التي تقوم مقام الطعام فقط، مثل الجلوكوز وغيره.

وشدد على أن هذا من الأمور المستحدثة في الدين، وبالتالي فإن الدليل هو "يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر".
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