شاهد ملخص لمسات السعودي سالم الدوسري في أول مشاركة له أمام ريال مدريد
الأحد 20/مايو/2018 - 04:41 ص
الفجر الرياضي
شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال، مساء أمس السبت، الظهور الأول للنجم السعودي سالم الدوسري، لاعب الأخير، للمرة الأولى منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
وشارك الدوسري بديلا في الشوط الثاني، من المباراة التي
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين
والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.
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