أصالة لـ"أنغام": "بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير"





غردت المطربة أنغام بمقطع من كلمات أغنية تتر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة الفنانة زينة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وردت عليها أصالة قائلة: "فوق الرائعة ها الأغنية بصوتك، ولأنّى بعرفك كتير منيح بكيت فيها بكلّ مرّة سمعتها، الله يسعد قلبك".





وأجابتها أنغام إلا أن ترد عليها، قائلة: "ويسعد قلبك ويخليكى لىّ حبيبتى ويسعد عيونك".







