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أصالة لـ"أنغام": "بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير"

الأحد 20/مايو/2018 - 04:43 ص
أصالة لـأنغام: بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير
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الفجر الفني
 


غردت المطربة أنغام بمقطع من كلمات أغنية تتر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة الفنانة زينة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.


وردت عليها أصالة قائلة: "فوق الرائعة ها الأغنية بصوتك، ولأنّى بعرفك كتير منيح بكيت فيها بكلّ مرّة سمعتها، الله يسعد قلبك". 


وأجابتها أنغام إلا أن ترد عليها، قائلة: "ويسعد قلبك ويخليكى لىّ حبيبتى ويسعد عيونك".



أصالة لـ"أنغام": "بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير"
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