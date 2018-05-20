أصالة لـ"أنغام": "بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير"
الأحد 20/مايو/2018 - 04:43 ص
الفجر الفني
غردت المطربة أنغام بمقطع من كلمات أغنية تتر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة الفنانة زينة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وردت عليها أصالة قائلة: "فوق الرائعة ها الأغنية بصوتك، ولأنّى بعرفك كتير منيح بكيت فيها بكلّ مرّة سمعتها، الله يسعد قلبك".
وأجابتها أنغام إلا أن ترد عليها، قائلة: "ويسعد قلبك ويخليكى لىّ حبيبتى ويسعد عيونك".
المزيد عن: نجوم الفن ممنوع الاقتراب أو التمثيل مشاهير مزيكا فن سينما دراما تتر انغام الفجر الفني اصالة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن