عاجل.. نجم الأهلي السابق يفجر مفاجآت عن برنامج "رامز تحت الصفر"

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن حدوث صدام شديد بين الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ومجلس اتحاد الكرة، خاصة عضو الجبلاية مجدي عبد الغنى بعد استخدام اسمه وشخصيته في برنامج "رامز تحت الصفر" دون إذنه، الأمر الذي أضر به معنويا باستخدام اسمه في البرنامج.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، في فقرة كشف المستور، أن مجلس اتحاد الكرة ينوي تحويل عضو الجبلاية مجدي عبد الغني إلى التحقيق لاشتراكه مع رامز جلال باستخدام اسم وشخص الأرجنتيني هيكتور كوبر دون علمه والاستئذان منه.

وتابع: "أكد مصدر مقرب من برنامج رامز تحت الصفر أن الفنان رامز جلال سيستعين بشخصية أخت هيكتور كوبر خلال استضافة بعض لاعبي المنتخب الوطني".