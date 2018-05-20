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خبير اقتصادي: مصر ستصبح مثل الصين في 10 سنوات

الأحد 20/مايو/2018 - 05:45 ص
خبير اقتصادي: مصر ستصبح مثل الصين في 10 سنوات
رأفت الليثي
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نعيم يوسف
 
قال رأفت الليثي، الخبير الاقتصادي، إن مصر ستكون أفضل من الصين في يوم من الأيام، حيث إن الصين بدأت من الصفر، وكان بها فساد وفقر.

وأضاف "الليثي"، في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، السبت، أن الصين بدأت مثل ما يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصنيع، حيث يسير على الطريق الصحيح، من تأسيس البنية التحتية وغيرها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر ستصبح مثل الصين في عشر سنوات، مشددا على أن التقدم يحتاج للتضحيات.
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