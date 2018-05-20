حسام حسن في حواره لـ"الفجر الرياضي": أنا الأجدر لقيادة مصر في روسيا.. ولم أقلد مؤمن زكريا

مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر كانت صعبة للغاية

تعرضت للظلم في موقعة الكأس وطردي أثر على سموحة

علي ماهر مدرب كبير وسيكمل المسيرة الناجحة مع سموحة

استبعادي من المنتخب وجهة نظر تحترم

أنا الأحق بقيادة الفراعنة في مونديال روسيا 2018





حسام حسن، تألق مع الداخلية قبل أن ينتقل إلى فريق سموحة السكندري، ليلفت الأنظار بشدة، ويضمه كوبر لمنتخب مصر بتصفيات المونديال، ورغم عدم مشاركته واستبعاده من حسابات كوبر مؤخرا، ولكنه لم يفقد الأمل ويواصل التألق مع فريقه السكندري، عن هدفه فى الزمالك واستبعاده من المنتخب وآخر العروض، يتحدث مهاجم سموحة لـ "ا لفجر الرياضي" ، في الحوار التالي:

تحدث لنا عن أجواء مواجهة الزمالك بنهائي الكأس؟

كانت مباراة صعبة للغاية، سعدت كثيرا بإحرازي هدف فريقي، أتقدم بكل التهاني لنادي الزمالك، وبإذن الله نظهر بشكل أقوى الموسم المقبل.

هل ظلمك حكم المباراة بإشهار الكارت الأحمر؟

لن أعلق كثيرا على هذا الأمر، ولكن الجميع شاهد الموقف، والجميع يعلم أنني لا أستحق الطرد، تم طردي ظلم وأثر بشكل سلبي على فريقي.

هل سيعود سموحة للمنافسة علة الكأس الموسم المقبل؟

نسعى للظهور بشكل أقوى الموسم المقبل، وننافس على المربع الذهبي، هذه مكانة سموحة الطبيعية، لن نتنازل عن ذلك.

كيف ترى قيادة علي ماهر لسموحة الموسم المقبل؟

مدرب كبير، وقدم مستويات رائعة مع الأسيوطي، أرى أنه سيكمل المسيرة الناجحة بسموحة، أتمنى له التوفيق معنا.

كيف ترى استبعادك من منتخب مصر؟

رؤية نظر تحترم، لا أملك شيئا، فقط أجتهد في الملعب لإثبات أنني الأفضل، وأن أظهر بشكل يليق بي.

هل بالفعل تملك عرضا من بيدفيست؟

تفاجئت بالعرض من رئيس النادي، أحترمه كثيرا، ولا أعلم عنه شيئا، ولكني فى النهاية تحت أمر النادي والجهاز الفني.

هل تعمدت تقليد مؤمن زكريا بعد إحرازك هدف فريقك فى مرمى الزمالك بنهائي الكأس؟

لم أقلد أحد، فرحتي كانت لا إرادية، من فرحتي بهدف غال في مرمى فريق كبير مثل الزمالك، وبنهائي بطولة كأس مصر، لم أقصد الإساءة لجمهور الزمالك، أحترمه كثيرا وأقدره.

هل لديك عروض في الوقت الحالي؟

طبيعي الجميع يتحدث، ولكني على ذمة سموحة والفترة المقبلة ستحدد مصيري.

أخيرا.. من يستحق قيادة مصر هجوميا في المونديال؟

أرى أنني الأحق بذلك، مع احترامي للجميع.