بث مباشر.. للحلقة 4 من مسلسل "كلبش 2" لـ أمير كرارة HD
الأحد 20/مايو/2018 - 04:08 ص
الفجر الفني
تقدم "الفجر الفني" لجمهورها خدمة إتاحة حلقات مسلسلات رمضان عبر "اليوتيوب"، وذلك لمن فاتته مشاهدتها أثناء عرضها في مواعيدها الرسمية، وإليكم الحلقة الرابعة من مسلسل "كلبش 2"، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.
مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج تامر مرسي وتأليف باهر دويدار.
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