بوفون ليس وحده.. أساطير قرروا الرحيل عن أنديتهم هذا الموسم

تعتبر نهاية أساطير كرة القدم مع أنديتهم من أصعب اللحظات التي يمر بها مشجعو الساحرة المستديرة، دائمًا ما تتأثر الأندية بعد اعتزال أو رحيل لاعب ما قضى وقت طويل في صفوف الفريق ويعد من العناصر الأساسية والمميزة.

شهد هذا الموسم الكروي رحيل عدد من الأساطير عن فرقهم بعدما قضوا سنوات طويلة في تلك الفرق، وحصدوا العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

فيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي" أبرز النجوم الذين قرروا الرحيل عن أنديتهم هذا الموسم بعد مسيرة طويلة مليئة بالتتويجات:

آرسين فينجر:

قرر المدرب الفرنسي المخضرم أن يرحل عن آرسنال الإنجليزي بنهاية هذا الموسم بعد مسيرة طويلة لمدة 22 عامًا، انضم فينجر للنادي اللندني في أكتوبر 1996.

توج فينجر بعديد من الألقاب أبرزها؛ بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات، فاز بسبعة ألقاب من كأس انجلترا وجمع بين لقبي الدوري وكأس انجلترا مرتين في 1998 و2002.

بوفون:

ودع الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا، جمهور يوفنتوس بعد 17 عامًا قضاها مع النادي، انتقل بوفون إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو قادمًا من بارما عام 2001.

فاز بوفون بالدوري الإيطالي 9 مرات، وخاض معه 655 مباراة بمختلف المسابقات وحافظ على شباكه 300 مرة.

إنيستا:

رحل الرسام الكتالوني عن البارسا بعد مسيرة دامت 16 عامًا، بدأ إنييستا مسيرته مع برشلونة فى 2002 وحقق الدوري 8 مرات والكأس 6 مرات والسوبر المحلي 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

توريس:

أعلن المهاجم الإسباني رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية عقده فى يونيو المقبل، لينهي مسيرته مع الأتلتيكو بعد 9 أعوام قضاها في صفوفه، انضم توريس إلى فريقه الحالي عام 2001 واستمر حتى 2007 ثم غادر إلى ليفربول ثم انتقل لتشيلسي وبعده ميلان، وفي الأخير عاد لأتلتيكو عام 2015.

يايا توريه:

استقر النجم الإيفواري على الرحيل عن مانشستر سيتي خلال هذا الصيف بعد مسيرة 8 أعوام مليئة بالانجازات والتتويجات، توريه انضم إلى السيتي قادمًا من برشلونة في 2010 وحصد معهم 7 ألقاب.