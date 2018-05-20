مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي "المتوقع" أمام المصري

كشف تدريب الأهلي الأخير، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء السبت، التشكيل الذي من المتوقع أن يبدأ به أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران استقرار أيوب على الدفع بكلا من شريف إكرامي في حراسة المرمي أمامه صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي وفي وسط الملعب كلا من أكرم توفيق وعمرو السولية وفي الهجوم إسلام محارب وأحمد حمدي ومحمد شريف وصلاح محسن.