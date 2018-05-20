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هكذا فاجأ أحمد السقا ياسر جلال خلال أحداث مسلسل "رحيم"

الأحد 20/مايو/2018 - 04:00 ص
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يارا احمد
 


ظهر النجم أحمد السقا، خلال نهاية أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "رحيم" وقام بكسر حائط المحل الذي اختبأ بداخله رحيم "ياسر جلال" برفقة صديقه حلمي الذي يجسد شخصيته محمد رياض"  قائلًا له: "غلطة الشاطر بألف".


وحرصت شركة "فنون مصر" علي توجيه الشكر في نهاية التتر للسقا لظهوره كضيف شرف في المسلسل.


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.

هكذا فاجأ أحمد السقا ياسر جلال خلال أحداث مسلسل "رحيم"
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