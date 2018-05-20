بعد هبوط فريقها.. جماهير مالاجا تطالب القطري عبد الله آل ثاني بالرحيل

تجمع عدد من جماهير نادي مالاجا الإسباني، أمس السبت، بوسط المدينة الأندلسية احتجاجاً على موقف الفريق الحالي، الذي هبط للدرجة الثانية، وعلى طريقة إدارة الرئيس القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وتجمع الآلاف من جماهير الفريق الأندلسي في "بلازا دي لا كونستيتوثيون" بمدينة مالاجا رافعين لافتات تطالب برحيل آل ثاني عن الفريق ومكتوب عليها "آل ثاني، فلترحل من أجل كرامتك".

كما طالبت الجماهير رجل الأعمال القطري ببيع أسهمه في النادي، أو بترك إدارته لأشخاص محترفين.

ورفعت الجماهير لافتات أخرى مثل "نريد فريقاً قوياً بإدارة متفاهمة ومسؤولة"، في الوقت الذي طالبت فيه رابطة جماهير الفريق الحاضرين لمباراة الفريق أمس أمام خيتافي في الجولة الخاتمية لليجا بعدم دخول الملعب حتى بداية الشوط الثاني.

وأنهى مالاجا هذا الموسم في ذيل الترتيب ليهبط للدرجة الثانية للمرة الأولى بعد 10 أعوام وتحديداً موسم (2007-08).