أحلام الإمارتية تشيد بإطلالة الملكة إليزابيث في حفل الزفاف الملكي
الأحد 20/مايو/2018 - 03:28 ص
شيماء عطية
علقت المطربة الإماراتية أحلام على حفل الزفاف الملكي الذي أقيم صباح أمس أمس السبت للأمير هاوي والممثلة الأميريكية ميجان ميركل، مشيدة بإطلالة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية مؤكدة أنها تظل الملكة رغم كل شئ.
وغردت "أحلام" عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، "بالنسبة لي أنا أحلام الشامسي أهم شي في الزفاف الملكي هو عقد الملكة OMG والبروش وتاج العروس و وهاري ويعطيكم العافية الملكة تضل الملكة".
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