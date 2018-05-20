أحلام الإمارتية تشيد بإطلالة الملكة إليزابيث في حفل الزفاف الملكي

علقت المطربة الإماراتية أحلام على حفل الزفاف الملكي الذي أقيم صباح أمس أمس السبت للأمير هاوي والممثلة الأميريكية ميجان ميركل، مشيدة بإطلالة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية مؤكدة أنها تظل الملكة رغم كل شئ.





‏وغردت "أحلام" عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، "بالنسبة لي أنا أحلام الشامسي أهم شي في ⁧‫الزفاف الملكي‬⁩ هو عقد الملكة OMG‬⁩ والبروش وتاج العروس و ⁧وهاري‬⁩ ويعطيكم العافية⁩ ⁧‫الملكة‬⁩ تضل ⁧الملكة".