علاء عبدالهادي: "لو كان هناك دليل قاطع على وجود الله مكانش موجود إلحاد"



وأضاف "عبدالهادي"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، السبت، أن الاختبار الحقيقي هو أن تعبد الله دون أن تراه، وأن تؤمن، ثم تصدق، ثم تفهم، ثم يؤكد العلم على ذلك.



وشدد رئيس اتحاد كتاب مصر: "لو كان هناك دليل قاطع على وجود الله مكانش موجود إلحاد".

قال علاء عبدالهادي، المفكر ورئيس اتحاد كتاب مصر، إنه لا يوجد دليل مادي قاطع لا يختلف عليه اثنان على وجود الله، ولو وجد هذا الدليل لما اختلف اثنان.