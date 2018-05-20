الإسماعيلي: كل ما يتم نشره عن الصفقات لا أساس له من الصحة

أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أن كل ما ينشر عن صفقات النادي على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة.

وشدد مجلس الدراويش أن الإدارة تلتمس السرية الكاملة في المفاوضات، وأن كل ما يتم نشره عن تعاقد الفريق مع صفقات جديدة أو التفريط في لاعبيه غير صحيح، وهي مجرد اجتهادات صحفية.

وطالب مجلس الدراويش جماهير النادي بعدم الالتفات لذلك، وأن هناك خطة يتم السير عليها في التعاقدات وكل ما ينشر لا أساس له من الصحة.