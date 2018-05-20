موعد مباراة لاتسيو وإنتر ميلان اليوم الأحد 20-5-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
الأحد 20/مايو/2018 - 03:02 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي لاتسيو، نظيره فريق إنتر ميلان، اليوم الأحد 20-5-2018 على ملعب "الأوليمبيكو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.
ويحتل نادي لاتسيو المركز الرابع برصيد 72 نقطة، بينما يحل
نادي إنتر ميلان في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.
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