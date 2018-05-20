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أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة المنيا

الأحد 20/مايو/2018 - 03:02 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة المنيا
أرشيفية
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أحمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم الاحد، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنية للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنية والجلاش 18 جنية للكيلو،والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو.
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