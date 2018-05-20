"قملة" تسبب رعبا لسكان المعادي.. تعرف على قصتها

كشفت وزارة الصحة حقيقة حشرة غريبة أصابت شابا وانتشرت في أفراد أسرته مسببة وباء بمنطقة المعادي جنوب القاهرة.

"قملة" تسبب الرعب لسكان المعادي.. تعرف على السبب

وقالت الوزارة إنها تابعت ما تم تداوله ببعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن هذه الحشرة الغريبة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم استقبال بلاغ من أحد المواطنين عن طريق الخط الساخن لقطاع الطب الوقائى يفيد بوجود حشرة تسببت فى حساسية بجسد مواطن، باحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم تشكيل لجنة للتحقق من الحدث ومراجعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات بشأن التقصي الوبائي والحشرى.





وأضاف مجاهد أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 27 عاما ويعاني من إعاقة ذهنية ويقيم مع والده ووالدته، حيث أفادت والدته بأن ابنها تغيب عن المنزل منذ فترة ومكث في الشوارع أكثر من 5 أيام وتم العثور عليه في حالة مزرية من ناحية النظافة العامة بما فى ذلك جسده و ملابسه.





وأشار مجاهد إلى أنه تم مناظرة الحالة عن طريق لجنة طبية بالعيادة الاستشارية بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتى تسمى "الحوض المرصود" وأفادت أن المريض يعاني من قمل بالشعر والجسم وبعض آثار الهرش بعدة مناطق بالجسم ولا يوجد أي حشرات، وتم اعطائه العلاج المناسب وتم التنبيه بإعادة مناظرة الحالة بعد أسبوعين.





وذكر أن أقارب الحالة كانوا قد اصطحبوه إلى مستشفي " الحوض المرصود" فى 6 مايو 2018 وتم مناظرة الحالة واعطاء العلاج المناسب وتم التنبيه علي أسرته بضرورة إعادة عرض الحالة بعد أسبوعين لكنهم لم يقومو بالمتابعة.





ولفت مجاهد الى أنه تم عمل التقصي الوبائي عن الحالة والمخالطين لها وهم والد الحالة ووالدته، وعمل التقصي الحشرى لجميع أنواع الحشرات بالشقة ومدخل العمارة وخارج العمارة، واصطحاب سيارات مجهزة بأدوات الترصد والمكافحة وأدوات الفحص الحشرى ومبيدات الصحة العامة، حيث تم رصد "قمل" في إحدى غرف المنزل، كما تم إتخاذ الإجراءات الإحترازية برش الشقة والعمارة.





وذكر مجاهد أنه بناء على أعمال الترصد الحشرى وما تم رصده من حشرة "القمل" فإنها تتواجد في الأماكن غير النظيفة ومكافحتها في المقام الأول هي النظافة الشخصية المستمرة لكل أفراد الأسرة وتنظيف المنزل على الدوام وتعريض المفروشات المنزلية لأشعة الشمس، مؤكداً أن الوزارة ماضية فى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية كاجراء احترازى لمنطقة سكن الحالة بالمعادى.