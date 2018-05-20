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أسعار ياميش رمضان اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة المنيا

الأحد 20/مايو/2018 - 03:01 ص
أسعار ياميش رمضان اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة المنيا
أرشيفية
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أحمد الخميسى
 
شهدت أسعار الياميش في محافظة المنيا، اليوم الاحد، استقرارا في التعاملات بعد حققت ارتفاعا طفيفا أمس، حيث سجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، والمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.

وتختلف أسعار جوز الهند، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و90 جنيهًا، وكيلو الفستق بالقشر يصل إلى 300 جنيه، المقشر 465 جنيهًا.

وسجل اللوز 60 و80 و100 جنيه، والخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25 و30 جنيهًا، واللوز المقشر الجامبو 240 جنيهًا، والعرقسوس 42 جنيهًا.
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