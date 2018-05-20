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الهلال السعودي يجهز عرضا ضخما لضم السنغالي مامي تيام

الأحد 20/مايو/2018 - 02:57 ص
الهلال السعودي يجهز عرضا ضخما لضم السنغالي مامي تيام
السنغالي مامي تيام
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وكالات
 

يكثف مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، برئاسة سامي الجابر، جهوده للحصول على خدمات مهاجم استقلال طهران الإيراني، السنغالي مامي تيام.

 

ورصدت إدارة النادي 4 ملايين دولار من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي، في فترة الانتقالات الصيفية.

 

ويقدم تيام مستوى مميزاً للغاية مع فريقه في دوري أبطال آسيا، إذ تمكن من تسجيل 7 أهداف خلال 6 مواجهات خاضها مع الفريق الإيراني مؤخراً.

 

وكان تيام لعب في صفوف نادي إنتر ميلان في الفترة من 2011 حتى 2013، كما لعب في صفوف يوفنتوس لمدة ثلاثة أعوام.

 

ولم يحسم الهلال بشكل رسمي ملف مدرب الفريق، حيث تلقت إدارة النادي السير الذاتية لعدد من المدربين، أبرزهم جورجي جيسوس.

المزيد عن: سامي الجابر رياضة الهلال السعودي السنغالي مامي تيام الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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