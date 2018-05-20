محمد السبكي يوجه رسالة لـ"سليم الأنصاري" (فيديو)

وجه المنتج محمد السبكي، رسالة لشخصية سليم الأنصاري والتي يلعبها الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل "كلبش٢".

وجاءت في رسالة السبكي، التي بثها الفنان أمير كرارة عبر مقطع فيديو قصير على حسابه الشخصي "فيسبوك" أن سليم الأنصاري سينتقم من قتلة عائلته، وفي حال لم يحدث ذلك سيجعله ينتقم منهم في فيلمه المقبل "حرب كرموز.





مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.