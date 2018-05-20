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عاجل.. تسمم 32 مواطنا بسبب لبن فاسد في سوهاج

الأحد 20/مايو/2018 - 03:19 ص
عاجل.. تسمم 32 مواطنا بسبب لبن فاسد في سوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
أصيب 32 مواطنًا جميعهم من عائلة واحدة بنجع العرب التابع لقرية الغريزات بمركز المراغة، إثر تناولهم لبن فاسد، وتم نقلهم لمستشفيات جهينة والمراغة المركزي لتلقي العلاج.

وبسؤال المصابين، نفوا الشبهة الجنائية، وصرح بالخروج لـ31 منهم من المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة عدا طفل يتلقى الرعاية الصحية.

وتحرر المحضر رقم 2110 إداري مركز شرطة المراغة لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.
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