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أحمد عمر هاشم: هناك بعض الأشياء تقلل من ثواب الصائم

الأحد 20/مايو/2018 - 06:02 ص
أحمد عمر هاشم: هناك بعض الأشياء تقلل من ثواب الصائم
الدكتور أحمد عمر هاشم
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك بعض الأشياء تقلل من ثواب الصائمين، وقد تحبطه.

وأضاف "هاشم"، في لقاء مع برنامج "منهج حياة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، السبت، أنه لا يجب على الإنسان، ألا يكذب أو يغتاب، وأن لا يغضب الله.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن العبادة تحتاج إلى الإخلاص لله، وأن تؤدي بالصورة الكاملة والمثلى، وأن يتعود الصائم على الإخلاص.
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