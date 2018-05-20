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شبكة قنوات "ON": مسلسل"أبو عمر المصري" لم يتعمد الإشارة للسودان الشقيق

الأحد 20/مايو/2018 - 02:15 ص
شبكة قنوات ON: مسلسلأبو عمر المصري لم يتعمد الإشارة للسودان الشقيق
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يارا احمد
 


قالت شبكة قنوات "ON"، إنه تعقيبًا على بيان وزارة الخارجية السودانية بشأن مسلسل "أبو عمر المصرى"، وأنه يروج بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان، فإننا نؤكد على أن المسلسل بُنى على وحى وخيال مؤلفه، ولم يحتوى المسلسل على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السودانى الشقيق، والمسلسل لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دومًا على تقوية وتنمية علاقاتها مع دولة السودان وشعبها الشقيق.


وأضافت الشبكة فى بيان لها: "إننا نؤكد أن المسلسل لم يتعمد الإشارة إلى دولة السودان من قريب أو بعيد، كما أن صناع المسلسل يدركون جيداً أهمية دور الفن فى التقريب بين الشعوب وليس إثارة الأزمات بينهم، خاصة أنهم يعلمون خصوصية العلاقات المصرية السودانية، وأهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة، وتعظيم مساحات التعاون المشترك، بما يليق بطموحات الشعبين، ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة، اجتماعية وثقافية وأيضاً سياسية وأمنية واقتصادية". 

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