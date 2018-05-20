شبكة قنوات "ON": مسلسل"أبو عمر المصري" لم يتعمد الإشارة للسودان الشقيق





قالت شبكة قنوات "ON"، إنه تعقيبًا على بيان وزارة الخارجية السودانية بشأن مسلسل "أبو عمر المصرى"، وأنه يروج بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان، فإننا نؤكد على أن المسلسل بُنى على وحى وخيال مؤلفه، ولم يحتوى المسلسل على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السودانى الشقيق، والمسلسل لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دومًا على تقوية وتنمية علاقاتها مع دولة السودان وشعبها الشقيق.



