جار محمد رمضان يضع له "حشيش" فى حقيبته لإخراجه من "الشرطة" فى "نسر الصعيد"





بدأت أحداث الحلقة باتفاق "مسعد" مع شخص على إخراج "زين" من الشرطة، مقابل خمسون ألف جنيه لهذا الشخص، وبالفعل ذهب الى محطة القطار أثناء انتظار "زين" وافتعل اثنان مشاجرة امامه مما جعله يترك حقيبته ويذهب لانهاء المشكلة، وأثناء ذلك وضع آخر "مخدارت" له فى الحقيبة، ثم انهى "زين" الأمر وأخذ حقيبته وبمجرد وصوله الى الكليه ظلت إحدى الكلاب البوليسية تنبح تجاهه.













أثار دخول "زين" كليه الشرطة، غيرة "مسعد" أحد جيرانه فى القرية، والذى قرر القضاء على مستقبله، بتسليط أحد الأشخاص عليه لوضع مواد مخدرة فى حقيبته أثناء ذهابه إلى كلية الشرطة في أول يوم له.يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.