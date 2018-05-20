إسلام الشاطر يفجر مفاجأة مدوية عن الزمالك ولاعب المصري

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور هددوا الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي محمد حمدي بالايقاف، حال انتقاله لفريق آخر غير القلعة البيضاء، خاصة بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للأبيض في وقت سابق.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن مسئولي الزمالك حصلوا على عقود موقع عليها من اللاعب محمد حمدي للانتقال إلى صفوفه وفي انتظار المفاوضات مع إدارة المصري لانتقال اللاعب لصفوفه بشكل رسمي.

وتابع: " هناك مشاكل بين مجلس إدارة الزمالك ونظيره المصري خاصة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وهذا ما يجعل انتقال اللاعب محمد حمدي للزمالك أمرا صعبا خلال الوقت الراهن".