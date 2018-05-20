الشاطر: كوبر يطلب 300 ألف دولار لتجديد عقده مع الفراعنة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مطالبة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الحصول على 300 ألف دولار شهريا لتجديد عقده مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي بعد مونديال روسيا.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن مسئولي اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قطع شوطا كبيرا مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، لتجديد عقده مع منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، ومازالت المفاوضات جارية لتخفيض المبلغ الذي طلبه كوبر.