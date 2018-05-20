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الرداد وإيمي سمير غانم يعودان للنصب مرة أخرى في "عزمي وأشجان"

الأحد 20/مايو/2018 - 01:59 ص
الرداد وإيمي سمير غانم يعودان للنصب مرة أخرى في عزمي وأشجان
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عزمي وأشجان"، بدء عمل عزمي "حسن الرداد" كسائق ، وعمل أشجان "إيمي سمير غانم" في كوافير من أجل كسب رزقهم بالحلال بعد قرارهم بالتوبة والبعد عن النصب.


ولكن بسبب ضيق الأحوال فلقد باعوا كل أثاث منزلهم، وأصبحت حياتهم تعيسة لعدم وجود أموال معهم، فيقررا العودة للنصب دون معرفة كل طرف منهما، ولكن في نهاية الحلقة تكتشف أشجان عودة عزمي للنصب عندما جلب لهم العديد من المشتريات ويكتشف عزمي عودة أسجان للنصب بسبب شرائها لموبايل باهظ الثمن.


"عزمي وأشجان"، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.



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